السعودية اليوم / سفير المملكة لدى النيجر يلتقي وزير التجارة النيجري



نيامي 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي، بمعالي وزير التجارة النيجري ألكاش ألهادا.

وتناول اللقاء سبل ووسائل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

// انتهى //

19:06ت م

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