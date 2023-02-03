

حجة 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس

قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 23.184 مستفيدا خلال شهر ديسمبر 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

كما راجع عيادة الطوارئ 2.701 مستفيدا، وعيادة الباطنية 1.287 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 552 مستفيدا، وقسم الجراحة والتضميد 277 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 1.842 مريضًا، وعيادة الأطفال 1,529 مستفيدا، فيما صُرفت الأدوية لـ 5.429 فردا، في حين راجع قسم الأشعة 400 مستفيد، وقسم المختبر 890 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 8.221 فردا، وقسم الإحالة الطبية 23 مراجعا، وقسم التوليد 33 حالة .

وفي الخدمات المرافقة فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 2.543 فردا، وقسم نقل الدم 25 مستفيدا، فيما جرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات

// انتهى //

17:01ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لأكثر من 23 ألف مستفيد خلال شهر ديسمبر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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