السعودية اليوم / "الأرصاد": أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 12 رجب 1444هـ الموافق 3 فبراير 2023م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة , تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر , تستمر حتى الـ 7 مساء .

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17:05ت م

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