شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الفتح بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الفتح، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يلتقي النصر نظيره الفتح، بعد قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.

وشهد تشكيل العالمي، وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق منذ البداية، حيث يقود هجوم الفريق مع البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وجاء تشكيل النصر أمام الفتح في الدوري السعودي كالآتي:

في حراسة المرمى: أوجستين روسي

في خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، علي لاجامي، جيسلان كونان.

في خط الوسط: عبد الله الخيبري، لويس جوستافو، عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد الفتح في المركز السابع برصيد 21 نقطة.