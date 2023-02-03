شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة حجازي وطارق حامد.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة الطائي في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، الاستعداد لمواجهة نظيره نادي الطائي، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة الطائي

ويبحث عشان اتحاد جدة، عن تشكيل فريقهم المتوقع لمواجهة الطائي مساء غدًا السبت الموافق الرابع من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي نونو سانتوس، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، مواجهة الغد ضد الطائي بتشكيل هجومي مكون من الآتي..

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي

خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مدالله العليان

محور الارتكاز: برونو هنريكي، طارق حامد

خط الوسط الهجومي: إيجور كورنادو، رومارينيو، عبد الرحمن العبود

قلب الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد الطائي

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة فريق اتحاد جدة ضد الطائي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

موقف اتحاد جدة والطائي من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع من جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 31 نقطة من 14 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الشباب، المتصدر بـ34 نقطة من 16 مباراة، بينما يأتي الطائي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة من 15 مباراة.