شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة اتحاد جدة ضد الطائي في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لمواجهة نظيره نادي الطائي، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

توقيت مباراة اتحاد جدة ضد الطائي

ويلتقي فريق اتحاد جدة ضد الطائي، مساء غدًا السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين الذي يشهد على العديد من المنافسات القوية.

وتقام أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مع نظيره نادي الطائي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الطائي

وتنقل أحداث مباراة اتحاد جدة ضد الطائي، عبر شاشة قنوات SSC الرياضية السعودية، والتى تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موقف اتحاد جدة والطائي من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع من جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 31 نقطة من 14 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الشباب، المتصدر بـ34 نقطة من 16 مباراة، بينما يأتي الطائي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة من 15 مباراة.