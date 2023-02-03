3 مطارات تستقبل مستفيدي تأشيرة الزيارة للقادمين جوا

وأكدت الجوازات استعدادها لخدمة الحاصلين على تأشيرة الزيارة للقادمين جوًا إلكترونيًا، من خلال دعم جميع المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية، مشيرة إلى أن صلاحية التأشيرة 90 يوماً ومدة الإقامة في المملكة 4 أيام، والتأكيد على المغادرة قبل نهايتها.
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