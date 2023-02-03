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3 مطارات تستقبل مستفيدي تأشيرة الزيارة للقادمين جوا

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استقبلت جوازات مطارات الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والملك خالد الدولي بالرياض والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين جوًا إلكترونيًا.

وأكدت الجوازات استعدادها لخدمة الحاصلين على تأشيرة الزيارة للقادمين جوًا إلكترونيًا، من خلال دعم جميع المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية، مشيرة إلى أن صلاحية التأشيرة 90 يوماً ومدة الإقامة في المملكة 4 أيام، والتأكيد على المغادرة قبل نهايتها.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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