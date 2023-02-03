ثقافي / انطلاق فعاليات ملتقى طريف التشكيلي الاول



طريف 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس

انطلقت أمس فعاليات ملتقى طريف التشكيلي الأول، الذي تنظمه الجمعية العربية

ويتضمن الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ورش تدريبية متخصصة يقدمها فنانين لهم تجارب فنية في هذا المجال، كما يضم معرضاً تشكيلياً وفعاليات متنوعة.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة والاعلام بجمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية مفرح السويلمي أن الملتقى يتيح الفرصة للشباب لتنمية مواهبهم الفنية.

// انتهى //

14:01ت م

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طريف 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسانطلقت أمس فعاليات ملتقى طريف التشكيلي الأول، الذي تنظمه الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية بمشاركة أكثر من 30 فناناً تشكيلياً من محافظة طريف .ويتضمن الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ورش تدريبية متخصصة يقدمها فنانين لهم تجارب فنية في هذا المجال، كما يضم معرضاً تشكيلياً وفعاليات متنوعة.وأوضح مسؤول العلاقات العامة والاعلام بجمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية مفرح السويلمي أن الملتقى يتيح الفرصة للشباب لتنمية مواهبهم الفنية.// انتهى //14:01ت م0026

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