شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يحسم موقفه من الرحيل عن النصر فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية أن رونالدو حسم موقفه النهائي من البقاء مع النصر، حيث أكد أكثر من مصدر مقرب من اللاعب أن النجم البرتغالي استقر على بقائه مع العالمي خلال الفترة المقبلة، بعدما تأقلم اللاعب مع الأجواء السعودية بصورة كبيرة خلال المرحلة الحالية.

وظهر رونالدو سعيدا فى مران النصر الأخير قبل مواجهة الفتح، فى دوري روشن السعودي، الأمر الذي يعكس سعادة اللاعب بالتواجد مع العالمي، وعدم رغبته فى الرحيل عن الفريق فى الصيف المقبل، مثلما يتردد فى الآونة الأخيرة عن رغبة النجم البرتغالي فى العودة إلى الملاعب الأوروبية.

وأكدت بعض المصادر الآخري، أن فى حالة رحيل رونالدو عن الفريق فى الصيف سيكون للإعارة فقط، مما يجعل رحيل اللاعب عن النصر فى الصيف المقبل بصورة نهائية أمرا مستبعد.



رونالدو يقود النصر أمام الفتح

ومن المتوقع أن يقود رونالدو تشكيلة النصر الأساسية أمام الفتح فى الجولة القادمة، حيث أن اللاعب يحظي بدعم الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، الأمر الذي يمنح اللاعب الثقة فى المرحلة القادمة على الظهور بشكل مميز ومختلف عن المباراتين السابقتين.



موعد مباراة النصر والفتح القادمة

ومن المقرر أن يلاقي النصر نظيره الفتح اليوم الجمعة، فى الجولة ال15 من منافسات الدوري السعودي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السابعة مساءا بتوقيت أبو ظبي.