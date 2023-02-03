شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أهلي جدة يعلق على رباعية الأخدود.. "أتحمل المسؤولية" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق وليد معاذ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على نتيجة الخسارة الثقيلة للفريق الأول لكرة القدم أمام الأخدود في دوري يلو السعودي 2022/2023.

الأهلي يقع أمام الأخدود برباعية في دوري يلو

وخسر الأهلي من الأخدود بنتيجة (1-4)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الخميس، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري يلو للدرجة الأولى 2022/2023.

رئيس الأهلي يعلق على الخسارة أمام الأخدود

ونشر معاذ رسالة، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، ما يلي..

"أعزاؤنا جماهير النادي الأهلي، انا اتحمل نتيجة مباراة اليوم قبل اي شخص في المنظومة، لايوجد مايبرر هذه الخسارة، سنعمل ونجتهد لتلافي الاخطاء في الايام القادمة."

الجدير ذكره رفع الأخدود رصيده إلى 37 نقطة، ليحلق على صدارة ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى، بفارق الأهداف عن الحزم "الوصيف"، والأهلي "الثالث"، والفيصلي "الرابع".