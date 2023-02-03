شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الوداد المتوقع لمباراة الهلال في كأس العالم للأندية 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، انطلاق بداية منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية المقام في المغرب 2022، المقرر أن يفتتح بين الهلال السعودي والوداد البيضاوي المغربي مساء الغد السبت.

ونرصد لكم فيما يلي أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين الهلال والوداد، وذلك يأتي فيما يلي..

تعرف على توقيت مباراة الهلال والوداد في مونديال الأندية والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق المباراة مساء الغد السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

إليكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية 2022

تذاع مجريات المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تشكيل الوداد المتوقع لمباراة الهلال في كأس العالم للأندية 2022

من المتوقع أن يدخل أصحاب الديار بالتشكيل التالي أمام زعيم القارة الآسيوية..

في حراسة المرمي: التقناوتي.

خط الدفاع: أبو الفتح، عطية الله، الالمود، زولا.

في خط الوسط: الحسوني، جبران، حمود.

في خط الهجوم: ديديية لميكيل، أوناجم، ماتريكس.