شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الوداد في كأس العالم للأندية.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، انطلاق ركلة البداية لمنافسات الجولة الثانية من كأس العالم المغرب 2022، المقرر أن تقام بين الهلال السعودي والوداد البيضاوي المغربي مساء الغد السبت.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين الهلال والوداد، وذلك يأتي فيما يلي..

تعرف على توقيت مباراة الهلال والوداد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية 2022

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الوداد في كأس العالم للأندية 2022

في حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: علي البليحي، سعود عبد الحميد، جانغ هيون سو، ناصر الدوسري.

في خط الوسط: سالم الدوسري، جاستافو كويلار، محمد كنو، اندرية كاريو.

في خط الهجوم: أوديون إيغالو، موسى ماريجا.