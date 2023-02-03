شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم للأندية 2022| موعد مباراة الهلال والوداد والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى قمة عربية من العيار الثقيل تجمع بين الهلال والوداد، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية المغرب 2022.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين الطرفين، وذلك يأتي في السطور التالية..

موعد مباراة الوداد والهلال والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع الهلال في مواجهة نارية حاسمة أمام أصحاب الديار مساء الغد السبت الموافق 4 من شهر فبراير الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية 2022

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الجدير ذكره من المقرر أن يلتقي الفائز بمباراة الهلال والوداد بالفائز بمباراة الأهلي المصري وسوندرز الأمريكي.