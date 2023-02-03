6 توصيات في ختام ملتقى المسؤولية الاجتماعية في الرياض

اختتمت فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023 في الرياض، الذي نظمته جمعية المسؤولية المجتمعية برعاية نائب وزير الموارد البشرية للتنمية المجتمعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، نيابة عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وحضور رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية الأستاذ سعود السبيعي، والرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ عبدالله المهنا، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين ومدراء القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات ورؤساء الهيئات والمنظمات المحلية وأكاديميين ومختصين في برامج المسؤولية الاجتماعية ورؤساء ومدراء الجمعيات الأهلية ورؤساء لجان الغرف التجارية للمسؤولية الاجتماعية ورؤساء ومدراء أقسام المسؤولية الاجتماعية في الشركات والمؤسسات، ونخبة من الإعلاميين.

عقدت خلال الملتقى 5 جلسات على مدى يومين ناقشت 4 محاور وهي: بناء مفهوم وثقافة المسؤولية الاجتماعية، مساهمة الشركات في جائحة كورونا، برامج ومبادرات الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية (جلستين)، ومحور أوجه الشراكة بين القطاع الخاص وغير الربحي.

وأوصى المشاركون في ختام الملتقى بعدة توصيات من أبرزها: وضع استراتيجية وطنية لدور شركات ومؤسسات القطاع الخاص أثناء الأزمات، وتبني حوافز للقطاع الخاص لتفعيل دوره في برامج المسؤولية الاجتماعية، إضافة لإعداد نموذج للشراكات لتجسير العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وتحديد أدوار الإعلام في تعزيز مفهوم وثقافة المسؤولية الاجتماعية وفق الاستراتيجية الوطنية، وكذلك الاستفادة من التجارب الوطنية الناجحة للشركات كنموذج للشركات الناشئة، ودعوة الشركات والقطاع غير الربحي للانضمام لمنصة المسؤولية المجتمعية لتحسين الممارسة وقياس الأثر.