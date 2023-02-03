محافظ الأحساء: التكامل مع الإعلام يدعم التنمية الوطنية

أكد محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، أهمية الشراكة والتكامل مع وسائل الإعلام وكتّاب الرأي والمؤثريّن، لإبراز ما تزخر به الأحساء من مقومات طبيعيّة ومعالم تاريخيّة وعناصر ثقافيّة وتراثيّة وميز نسبيّة وفرص عدة، تدعم مستقبل مشاركتها في برامج التنميّة الوطنية، وتحقيق مُستهدفات رؤية السعودية 2030. وأوضح محافظ الأحساء خلال اللقاء الإعلامي الأول تحت شعار “مستقبل الأحساء”، ضمن استراتيجية الاتصال والتواصل مع الإعلام، في المدرسة الأميريّة بالهفوف، أن الاهتمام الكبير الذي توليّه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لتعزيز التنمية المناطقيّة، يدعم مستقبل الأحساء وتوجهاتها التنمويّة ويُسرّع من عجلة التنمية والتطوير، خاصة مع بروزها كوجهة وطنيّة سياحيّة واستثمارية واعدة.

وأوضح الأمير سعود بن طلال أن ملف التكامل بين الجهات الحكومية مهم جدًا، مفيدًا أن العمل جارٍ في إستراتيجية تطوير الأحساء وستنتهي خلال الأشهر القادمة، مبينًا أن الهيئة ستعمل على مواجهة تحدّيات الأحساء المختلفة من خلال مبادرات ومشروعات نوعيّة، تُسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تعمل على جذب الاستثمارات وتحقيق نهضة تنموية كبيرة وشاملة، تسفر عن توفير فرص عمل كثيرة للمواطنين والمواطنات، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة. ونوّه بالنجاح الكبير لتجربة مهرجان “واحة الأحساء” الذي احتفى بزوار ومشجعيّ مونديال 2022، مبينًا أنه عكس ما تمتلكه الأحساء من مقومات وعناصر ثقافية وتراثية وقدرات بشريّة متميّزة وروح تشاركية عالية بين جهات الأحساء الرسمية، وهو ما يؤهلها لتنظيم واحتضان فعاليات كبيرة ومناسبات عالميّة، ودعم المنتجات والتجارب السياحية المُبتكرة التي تعزّز رصيدنا الوطني من الفرص والتنوّع والتعايش الحضاري.

وبيّن محافظ الأحساء خلال اللقاء أن الشراكات مع الجهات المختلفة لتمكين الشباب والشابات والاستفادة من قدراتهم، ورفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية وتحسين المشهد الحضري وتطوير البُنَى التحتية وغيرها من الممكّنات الإستراتيجية، هدف استراتيجي رئيس سنعمل عليه بقوة خلال المرحلة المُقبلة لتأكيد استحقاقات الأحساء وتعزيز دور السياحة والثقافة، كمحركات رئيسة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وشهد اللقاء مُشاركات ومُداخلات عدة من مدراء الجهات الرسمية في الأحساء وبعض الإعلاميين وكتّاب الرأي حول دور هيئة تطوير الأحساء وتوجّهاتها، ومكامن القوة والتنويّع والاستدامة والفرص الاستثماريّة في الأحساء ، يُشار إلى أن اللقاء الذي قدّمه وأداره الإعلامي خالد العقيلي، شهد مشاركة نخبة من كتّاب الرأي والصحفيين الاقتصاديين والإعلاميين والمؤثريّن البارزين على مستوى المملكة.