شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة رونالدو.. مفاجآت بالجملة في تشكيل النصر المتوقع لمباراة الفتح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، انطلاق المباراة النارية الجامعة بين الفتح والنصر مساء اليوم الجمعة الموافق 3 فبراير، استكمالًا لمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

ويتطلع النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، من أجل العودة إلى سكة الانتصارات، بتحقيق فوز لا بديل عنه، يصالح به جماهيره في جميع أنحاء العالم.

وخسر العالمي أمام الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والذي توج به كتيبة العميد بعد الفوز على الفيحاء بهدفين مقابل لا شي، ليفشل رونالدو في تحقيق لقبه الأول مع النادي السعودي.

تعرف على توقيت مباراة النصر والفتح والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

مفاجآت بالجملة في تشكيل النصر المتوقع لمباراة الفتح بالدوري السعودي 2022/2023

من المتوقع أن يدخل رودي جارسيا بالتشكيل التالي أمام مضيفه:-

في حراسة المرمى: روسي

في الدفاع: الغنام، العمري، مادو، لاجامي.

الوسط: جوستافو، الخيبري، مارتينيز.

الشق الهجومي: تاليسكا، النجعي، كريستيانو رونالدو.

موقف النصر والفتح في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023

يقع النصر في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيده 33 نقطة، بينما يقع الفتح في المركز السابع برصيد 21 نقطة فقط لا غير.