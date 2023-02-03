شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم، إلى لقاء من العيار الثقيل يجمع بين الفتح والنصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين الطرفين، وذلك يأتي في السطور التالية..

تعرف على موعد مباراة الفتح والنصر والقنوات الناقلة

يقع النصر ضيفًا ثقيلًا على الفتح مساء اليوم الجمعة الموافق 3 من فبراير الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في اليوم الدوري السعودي للمحترفين

تنقل شبكة SSC الرياضية السعودية، جميع مجريات اللقاء المرتقب بين الطرفين، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

بقيادة كريستيانو رونالدو.. تشكيل النصر المتوقع في مباراة الفتح اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

من المتوقع أن يدخل العالمي بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار:-

حراسة المرمى: روسي

في خط الدفاع: العمري، مادو، الغنام، لاجامي.

وفي خط الوسط: الخيبري، مارتينيز، جوستافو.

خط الهجوم: تاليسكا، النجعي، كريستيانو رونالدو.

موقف النصر والفتح في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023

يقع النصر في وصافة دوري روشن، حاملًا في رصيده 33 نقطة، بينما يقع أصحاب الأرض في المركز السابع برصيد 21 نقطة فقط لا غير.