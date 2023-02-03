شكرا لقرائتكم خبر عن الركراكي يثير الجدل بتوقعاته لنهائي مونديال الأندية الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب المغربي وليد الركراكي، المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب والسابق للوداد، على فرص الأهلى والفريق الودادي فى الصعود إلى الأدوار النهائية والتواجد فى الأدوار القادمة، كممثلي للقارة الأفريقية التى ينتمي إليها المدرب.

حيث أكد أن الوداد لن يكون خصما سهلا أمام الهلال فى مواجهة الغد، خاصة أن الفريق المغربي يجيد اللعب وسط جماهيره بشكل مرعب، ومن ثم فإن مهمة الزعيم لن تكون سهلة، كما أن الفوارق الفنية بين الفريقين ليست كبيرة، مما يجعله يثق فى قدرة وداد الامة على عبور تلك المباراة.

وفى الجانب الآخر، يري الركراكي لأن الأهلي يمتلك العديد من الخبرات فى هذه البطولة، التى تؤهله للتعامل بشكل جيد فى مباراة سياتل الأمريكي بطل الكونكاكاف عن الموسم المنقضي، مشيرا إلى توقعه بتجاوز المارد الاحمر هذه العقبة.

الركراكي: الوداد والأهلى فى النهائي بشرط

وأعرب الركراكي عن ثقته الكبيرة فى تجاوز الأهلى والوداد عقبتي سياتل والهلال والتواجد فى الدور قبل النهائي، بجانب إمكانية إحداث الثنائي مفاجئة كبيرة فى إقصاء فلامنجو وريال مدريد من الدور قبل النهائي فى حالة التركيز الشديد والإيمان بقدرتهم.

حيث يري الركراكي أن عقلية اللاعب العربي إن تطورت بشكل كبير فى المرحلة القادمة سيتواجد بشكل مستمر على منصات التتويج فى المحافل الدولية، على غرار تجربة أسود الأطلس المثيرة التى خاضها المدرب مع الفريق فى مونديال قطر الأخير.