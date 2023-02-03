شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سياتل يعلق على مواجهة الأهلي فى كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الأمريكي بريان شيمرتز،المدير الفني لنادي سياتل ساوندرز، عن مواجهة الأهلى المصيرية، فى الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية، حيث أكد أن مواجهة الفريق المصري لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة أن المارد الاحمر يمتلك العديد من مصادر القوة بفريقه.

وأضاف أن الأهلى حصد برونزية كأس العالم 3 مرات سابقة، كأكثر الأندية فى تاريخ البطولة حصولا على المركز الثالث، فى الوقت الذي يشارك فيه سياتل للمرة الأولى فى مسابقة كأس العالم للأندية، مما يجعل فارق الخبرات يصب فى صالح الفريق الخصم بعض الشئ.



شيمرتز يظهر نقاط القوة بالأهلي

وشدد شيمرتز أن الأهلى يمتلك خط هجومي قوي للغاية، بجانب إمتلاكه لظهيران مميزان يمكنهم إرسال كرات عرضية دقيقة من أي نقطة داخل الملعب، مما يؤكد قوة الفريق القاهري، بجانب إمتلاكهم للنجم المالي أليو ديانج، والذي يتمتع بقدرات عالية جدًا، مما يجعله أفضل اللاعبين فى مركزه.

وواصل أنه درس الأهلى جيدا قبل مواجهة الغد ولكن مع ذلك تبقي مباراة الغد صعبة بكل تأكيد على الفريق الأمريكي، ومن ثم فإن تركيز الفريق الحالي ينصب على تلك المواجهة، كما أن الجهاز الفني لا يفكر فى مواجهة ريال مدريد قبل تجاوز عقبة الفريق المصري.



موعد مباراة الأهلى وسياتل القادمة

ومن المقرر أن يلاقي الأهلى نظيره سياتل الامريكي غدا السبت، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي.