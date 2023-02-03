شكرا لقرائتكم خبر عن بالتردد| القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق كرة القدم السعودية، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره نادي الفتح، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

موعد مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، نظيره نادي النصر، مساء اليوم الجمعة الموافق الثالث من شهر فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة النصر ضد الفتح، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفتح

وتنقل أحداث مباراة النصر ضد الفتح، عبر شاشة قنوات SSC الرياضية السعودية، وذلك بتعليق جعفر الصليح، حيث تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالوطن العربي.

تردد قناة SSC الناقلة لمباراة النصر والفتح

القمر الصناعي: عرب سات

الاستقطاب: أفقي

التردد:12418

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: بدر سات.

التردد: 12365

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب افقي اتش.

معامل تصحيح الخطا 3/4 أو 2/3.

النظام: DVB-S2/8PSK

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.