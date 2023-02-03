شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال المتوقع أمام الوداد في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نقدم لكم في هذا تشكيل مباراة الهلال أمام نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي في كأس العالم للأندية لهذه النسخة 2023.

وتقام أحداث بطولة كأس العالم للأندية لهذه النسخة في دولة المغرب التي حصلت على حقوق تنظيم البطولة على أرضها وستقام مباراة الهلال والوداد في الجولة الثانية فيها.

موعد مباراة الهلال والوداد في كأس العالم

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال والوداد في كأس العالم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الوداد البيضاوي في كأس العالم