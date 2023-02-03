شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نقدم لكم متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز موقع "سعودي سبورت" في هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوداد في بطولة كأس العالم للأندية لهذه النسخة 2023.

ويشهد مساء غد السبت مباراة من العيار الثقيل والتي تجمع بين الهلال السعودي ونظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة الهلال والوداد في بطولة كأس العالم للأندية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية

وتنقل أحداث مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية وجميع مباريات هذه البطولة عبر قناة SSC السعودية التي تعرض المباريات بجودة عالية وبدقة مميزة على شاشتها.