شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من الجماهير خلال الساعات الأخيرة عن موعد مباراة الهلال والوداد المغربي في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية لهذه النسخة 2023.

ونقدم لكم عبر موقعنا المتميز موعد مباراة الهلال والوداد المغربي في كأس العالم للأندية في الجولة الثانية بعد انتهاء الجولة الأولى بنجاح رائع.

موعد مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يلتقي نادي الهلال بنظيره نادي الوداد يوم السبت المقبل والموافق 4 فبراير ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويواجه الفائز من مباراة الهلال والوداد الفائز من مباراة فلامينجو يوم الثلاثاء والموافق 7 فبراير في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.