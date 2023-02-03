شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي يشيد بأداء كهربا ويسخر من الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص الإعلامي الشهير وليد فراج فى برنامجه "أكشن مع وليد" على التعليق عن أداء محمود "كهربا" أمام أوكلاند سيتي مع الأهلى فى إستهلال مباريات كأس العالم للاندية، والأسيست الجميل الذي قدمه اللاعب للاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو فى هدف اللقاء الثالث.

وأشاد فراج بأداء كهربا، حيث أكد أن اللاعب يلعب بمزاج من بعد عودته من الإيقاف، مشيرا إلى أن هناك بعض المشجعين الآخرين والمسئولين مستاءة من تألق اللاعب الأخير لكن لا توجد أدني مشكلة، فى إستفزاز صريح لجماهير الزمالك ومسئوليه والذين فشلوا فى تجديد إيقاف اللاعب.



كهربا يعود إلى حسابات كولر

وأكدت بعض التقارير الصحفية أن كهربا قد يتواجد فى تشكيل الأهلى الأساسي لمباراة سياتل الأمريكي والمقرر لها غدًا السبت، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم للأندية، والمقامة فى المغرب بنسخته الحالية.

حيث يلاقي اللاعب على إعجاب الجهاز الفني بصورة كبيرة بعد عودته مباشرة من عقوبة الإيقاف، بعدما سجل اللاعب هدفين وصنع 3 أهداف فى 3 مباريات فقط خاضهم اللاعب مع الفريق، الأمر الذي يجعل اللاعب خيارا سحريًا للفريق فى المباريات الحاسمة القادمة.



موعد مباراة الأهلى وسياتل القادمة

ومن المقرر أن يلاقي الأهلى نظيره سياتل الامريكي غدا السبت، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي.

على أن يواجه الفريق الفائز فى مواجهة الغد، ريال مدريد فى الدور قبل النهائي من البطولة.