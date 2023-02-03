شكرا لقرائتكم الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لتكون الضباب على مرتفعات جازان,و عسير والباحة, فيما يطرا انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة. كما لا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الحدود الشمالية والجوف.

توقعات الأرصاد

وأشار التقرير إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وشمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.