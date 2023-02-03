السعودية اليوم / تسجل هزة أرضية بقوة 23ر4 درجات في مصر



القاهرة 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر هزة أرضية بقوة 23ر4 درجات على مقياس ريختر شمال شرقي مدينة الغردقة.

وأوضح رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، في بيان له اليوم، أن الهزة وقعت في تمام الساعة (١:٤١) صباحًا على عمق 8 كم وعلى بعد 37 كيلومترًا شمال شرقي مدينة الغردق، مؤكدًا أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بوقوع أي خسائر أو إصابات.

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