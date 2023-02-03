السعودية اليوم / إنقاذ 46 مهاجرًا وانتشال 8 جثث في مياه مالطا



روما 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس

أنقذ خفر السواحل الإيطالي حوالي 46 مهاجرًا، وانتشل جثث ثمانية أشخاص بعد رصد قارب في المياه المالطية.

وأفادت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية اليوم أن خفر السواحل رصد القارب في منطقة البحث والإنقاذ المالطية أثناء اقترابه من جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا، مضيفة أن القارب كان على متنه عشرات الأشخاص من شمال أفريقيا، وكان من بين القتلى ثلاث نساء من بينهم امرأة حامل.

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