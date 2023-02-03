شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الأهلي يستقر على رحيل أحد أجانب الفريق ويقرر تجميده والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية مصرية أن النجم البرازيلي برونو سافيو، جناح الأهلي المصري، فد يرحل عن الفريق فى نهاية الموسم الجاري، بعدما أكدت بعض المصادر القريبة كن الفريق أن اللاعب دخل فى نقاش حاد مع الجهاز الفني للفريق بقيادة ملرسيل كولر على صدد إستبعاده من قائمة كأس العالم.

وأفادت التقارير أن الأهلى قد يقرر تجميد سافيو إلى نهاية الموسم الجاري، على أن يرحل اللاعب فى الصيف المقبل، ليصبح أول الأجانب الراحلين عن الفريق فى الفترة القادمة.

حيث ما زال كولر يرغب فى تعزيز مركز المهاجم الصريح بلاعب أجنبي قوي فى المريكاتو الصيفي القادم، كأولي إهتمامات الفريق للمرحلة القادمة، ومن ثم فإن المارد الأحمر مطالبا بالإستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب سواء بالإعارة أو البيع لقيد المهاجم الجديد.



سافيو صفقة فاشلة فى الأهلي

وعلى الرغم من أن سافيو قد انتقل للأهلي فى الصيف الماضي فقط، فى صفقة تجاوزت حاجز المليون ونصف دولار، إلا أن اللاعب لم ينجح فى تجربته مه المارد الأحمر، حيث ام يسجل سوي هدفين فى جميع المنافسات الذي خاضها اللاعب مع الفريق.

وفى سياق متصل، يفضل الأهلى خروج سافيو عن رحيل تاو فى المرحلة القادمة، خاصة بعد إعجاب الجهاز الفني للفريق بقدرات الأخير الهجومية، ورغبتهم فى إستمرار اللاعب الجنوب أفريقي.