شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يرفض إغراءات الهلال من أجل برشلونة.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية كتالونية أن نادي الهلال السعودي تواصل مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فى المرحلة الماضية خلال أكثر من مناسبة، إلا أن اللاعب رفض جميع محاولات الجانب السعودي لضمه، لرغبته فى الإستمرار داخل الملاعب الأوروبية وختام مسيرته داخل صفوف البلوجرانا.

وأفادت التقارير أن عرض الهلال الذي تم تقديمه لميسي يتجاوز ضعف الراتب الذي يتقاضاه رونالدو مع النصر فى الموسم الحالي، إلا أن النجم الارجنتيني رفض السير فى طريق النجم البرتغالي والتخلي عن اسمه الكبير داخل أوروبا من أجل المال الذي سيتقاضاه فى دوري روشن.

وأكد ميسي فى تصريحاته التى أدلي بها أمس، عن خطوة القادمة بعد الرحيل عن باريس فى المرحلة القادمة، حيث أشار بشكل صريح إلى توجهه لبرشلونة حتى يستعيد ذكرياته الجميلة هناك، ويختتم ما تبقي من مسيرته.



الهلال يرفض الإستسلام بصفقة ميسي

وفى سياق متصل، يرفض مسئولي الهلال الإستسلام فى فشل محاولات صفقة ميسي، حيث يري مسئولي الزعيم أن هناك أكثر من طريقة لضم اللاعب حتى فى حالة عودته إلى برشلونة، مما قد يجعل مسئولي الفريق السعودي يدخلون فى مفاوضات قوية مع الجانب الكتالوني لإستعارة اللاعب.

ويري مسئولي الهلال أنه فى حالة رفع المقابل المادي الذي تم تقديمه إلر ميسي فى مرحلة المفاوضات السابقة، بجانب تقديم عرض آخر للفريق الكتالوني لإستعارة اللاعب لمدة موسما واحدا، قد يتم الموافقة على إنتقال اللاعب فى نهاية المطاف.