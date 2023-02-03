شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تهدد ريال مدريد قبل مواجهة الأهلي المحتملة في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من بعض الإصابات خلال الفترة الأخيرة، خاصة قبل التوجه إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

أنشيلوتي يكشف آخر تطورات إصابات ريال مدريد

وكشفت المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن آخر تطورات إصابات لاعبي الملكي بالفترة الأخيرة.

وأكد أنشيلوتي، خلال تصريحات له، "ميليتاو لن يلعب مباراة الأحد (ضد ريال مايوركا)، ليس لدى بنزيما ما يدعو للقلق، يبدو أنه لا يُعاني من شيء كبير، وتم استبداله كإجراء احترازي، هذا طبيعي أن يحدث عندما تلعب مباراة كل 3 أيام".

وأضاف: "الفريق صلب وريال مدريد يتمتع بجودة فردية خاصة مع وجود فينيسيوس جونيور، في آخر ثلاث مباريات حافظنا على شباكنا نظيفة، بسبب المنظومة الدفاعية القوية، أنا أثق في أننا سنحقق النجاح مجددًا".

ريال مدريد يستعد للسفر إلى المغرب للمشاركة في المونديال

ويسافر ريال مدريد إلى المغرب لمواجهة الفائز من مباراة الأهلي المصري وسياتل ساوندرز، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022، يوم الثامن من شهر فبراير الجاري.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على حساب نظيره نادي أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، في مباراة الدور الأول من المونديال.