شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يكرم نجمه السابق بعد زيارته لمعسكر الفريق بالمغرب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد فريق الهلال لخوض مباراته المنتظرة غدا السبت، أمام نظيره الوداد المغربي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب خلال الفترة ما بين 1 فبراير وحتى 11 من نفس الشهر.

الهلال يكرم موسى نضاو

وحرص نادي الهلال على تكريم المهاجم السنغالي السابق، موسى نضاوعلى هامش زيارته بمقر إقامة الفريق، بينما يستعد الأخير لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، بعد غد السبت، في مستهل مشوار الكبيرين بمونديال الأندية المقام في المغرب.



وقام اللاعب بزيارة بعثة الفريق أمس الخميس وتم اهداؤه قميصا يحمل اسمه في لفتة طيبة من جانب النادي الأزرق.

وكان قد سبق لنضاو اللعب للهلال السعودي في موسم 1993-1994 ونجح في ترك بصمات جيدة مع الفريق حيث خاض 45 مباراة بقميص الهلال وسجل 37 هدفا، قبل أن ينتقل لفارينزي البرتغالي.

كما لعب نضاو لبعض الفرق الأخرى مثل الوداد المغربي وفاز معه بعدة ألقاب، أهمها دوري أبطال إفريقيا 1992.

ومن المنتظر أن يكون نضاو أحد متابعي القمة العربية بين الهلال والوداد يوم السبت المقبل على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، علما بأنه سبق أن درب الوداد، ويقيم في المغرب منذ سنوات.

الأهلي يفوز على أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية

الجدير بالذكر أن المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية قد انتهت بفوز الأهلي المصري على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة.

