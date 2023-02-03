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آلية إعادة جدولة القرض المدعوم بالصندوق العقاري

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الرياض - محمد الوسيري - أوضح صندوق التنمية العقاري، آلية إعادة جدولة القرض المدعوم، وكذلك آلية رفع الطلب الخاص بالجدولة.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق على موقع تويتر، بشأن آلية الجدولة للقروض المدعومة.

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وأجاب صندوق التنمية العقاري بقوله: لرفع إعادة جدولة على قرضك العقاري المدعوم، يتم رفع الطلب عن طريق الجهة التمويلية- البنك الممول-.

684 ألف أسرة وقعت عقودًا تمويلية

وفي وقت سابق، كشف الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، منصور بن ماضي، أن أكثر من 684 ألف أسرة وقعت عقودها التمويلية خلال المدة من يونيو 2017 حتى نهاية 2022.

وأكد منصور بن ماضي، تسجيل سوق التمويل العقاري للأفراد بالمملكة أكثر من 674 مليار ريال خلال المدة من يناير 2022 حتى نوفمبر الماضي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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