شكرا لقرائتكم لحظة الانتهاء من تسجيل أول مصحف مرتل في أستوديو الحرمين للسديس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الانتهاء من تسجيل أول مصحف مرتل للرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في أستوديوهات الرئاسة.

ونشرت رئاسة شؤون الحرمين على الحساب الرسمي بموقع تويتر مقطع فيديو مسجل لتلاوة الشيخ عبدالرحمن السديس.

غرة رمضان

وفي وقت سابق، أشارت شؤون الحرمين إلى أن تدشين المصحف المرتل غُرة شهر رمضان المبارك 1444هـ.

30 فعالية

في وقت سابق، أطلق الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أضخم وأكبر برنامج للاحتفال باليوم الوطني في تاريخ الرئاسة، والذي تضمن 30 فعالية ومبادرة ومسابقة، ومعارض ميدانية افتراضية للتوسعة، وحوارات إثرائية.