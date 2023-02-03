شكرا لقرائتكم تجاوزات الـ تيك توك تحتاج لتدخل من مؤسسات الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد حمد العتيبي، رئيس جمعية التوعية الوقائية للشباب، أن تجاوزات الـ تيك توك تحتاج لتدخل من مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة ضبط الانفلات الأخلاقي على المنصة.

ولفت العتيبي، خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، إلى أن تطبيق تيك توك غير محايد، ويقوم على خطة ممنهجة لتحقيق أهداف معينة.

الحجب

واستطرد: التدرج في الحجب والتقنين في استخدام تطبيق تيك توك إجراءات مهمة لحماية المجتمع، والمراهنة على التوعية والتربية فقط لا يكفي، مشيرًا إلى أن هناك دولًا كثيرة حجبت.

انفلات أخلاقي

ولفت العتيبي إلى أن المنصة بها حالة من الانفلات الأخلاقي تحدث من جانب التطبيق، خاصة في البث المباشر له، وهناك تحديات كبيرة تفرض على المتلقي، ويجب إيقاف ذلك.

أوضح رئيس جمعية التوعية الوقائية للشباب، أن تيك توك الصينية من الممكن أن تفرض جانب مادي في التأثير على المشاهير، مؤكدًا أن هناك عددًا من الدول تحدثت في هذا الموضوع، منها ليبيا والعراق والولايات المتحدة أيضًا، ونحن لسنا بمأمن عن العالم.

وأكد العتيبي أهمية العمل على ضبط محتوى تيك توك، وإن لم يحدث ذلك يتم حجبه.

وأضاف: علينا أيضًا أن نذكر دور الأسرة الكبير والمهم في حماية أبنائها قبل أي خطوة أخرى.