شكرا لقرائتكم التأمينات: فترة الرعاية بعد الوضع لا تعتبر ضمن الراحات الرسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت التأمينات الاجتماعية تفاصيل فترة الرعاية بعد الوضع، حيث يحق للمرأة العاملة الحصــول على فترة، أو فترات استراحة بقصــد إرضاع مولودها، مدفوعة الأجر لا تزيد في مجموعها عن الســاعة في اليوم الواحد؛ وتحسـب من سـاعات العمل الفعلية، وذلك لمدة أربعة وعشـرين شـهرًا من تاريخ الوضـع، سـواء كانت الرضـاعة طبيعية، أو غير ذلك.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات إحدى المواطنات حيث سألت عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة: حابة أستفسر إذا أنا ولدت وأنا مو على رأس العمل وبعد سنة ونص توظفت ثاني هل يحق لي التمتع بساعة الرضاعة علمًا أنا ولدي لسه ما أتم السنتين، ليرد الحساب على المواطنة موضحًا تفاصيل فترة الرعاية بعد الوضع خلال رابط الوزارة (اضغط هنا).

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لا تعتبر ضمن فترات الراحة الرسمية

وأشارت الوزارة إلى أن فترة الاستراحة بقصد إرضاع المولود لا تعتبر من ضمن فترات الراحة الرسمية المخصصة لجميع العاملين، موضحة أن الفترة تحدد بقصد الإرضاع بحسب توفر الحضانة داخل المنشأة من عدمها، وفق التالي: إذا لم تتوفر حضــانة داخل المنشــأة: يحق للمرأة العاملة اختيار فترة ســاعة الرضــاعة؛ إما أن تكون بداية الدوام، أو نهايته؛ بما يتناسب مع مصلحة العمل. إذا توفرت حضـــــانة داخل المنشـــــأة: يحق للمرأة العاملة اختيار فترة أو فترات الاستراحة يكون إجمالي مدتها ســـــاعة واحدة للرضاعة؛ بما يتناسب مع مصلحة العمل يجـب على المرأة العـاملـة بعـد عودتهـا من إجازة الوضـــــع إشعار صــــــاحـب العمـل كتـابـة بـالوقـت الـذي تحـدده لفترة، أو فترات تلك استراحة، وما يطرأ على ذلك الوقت من تعديل.