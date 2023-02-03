شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يكشف حظوظ الهلال في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، ثقته في قدرة الهلال، في الوصول بعيدًا خلال نهائيات كأس العالم للأندية المقامة في المغرب بالفترة من 1 فبراير حتى 11 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الوداد المغربي، بطل إفريقيا، غد السبت ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي بفوز الأهلي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في الدور التمهيدي.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن رينارد رد على سؤال أحد الصحفيين لدى مغادرته السعودية إلى المغرب لحضور منافسات البطولة، بثقته في قدرة الهلال على تقديم أداء جيد في المسابقة.

وسبق للهلال أن شارك في كأس العالم للأندية في نسختي عامي 2019 في قطر، و2021 في الإمارات، حيث حصل في كلاهما على المركز الرابع.