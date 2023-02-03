شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يطعن على قرار فيفا لصالح الشارقة الإماراتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، لجأت إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس"، من أجل الطعن على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأقر فيفا، بأحقية الشارقة الإماراتي في الحصول على الشرط الجزائي المنصوص عليه، بسبب تأخير الدفعات المالية لانتقال اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو إلى الاتحاد، في الموسم الماضي.

وقالت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن إدارة اتحاد جدة لم تلتزم بسداد دفعتين في الموعد المحدد لهما، من أصل 3 دفعات مستحقة للنادي الإماراتي.

وأضافت: "تبلغ قيمة شراء عقد اللاعب نحو 10 ملايين يورو، دفع منها الاتحاد الجزء الأول عند توقيع العقد، الصيف قبل الماضي، حيث وضع الشارقة شرطا جزائيا في العقد، في حال تأخير الدفعات، بمبلغ مليون يورو عن كل شهر تأخير".

وتابعت: "اتحاد جدة سدد المبالغ المتأخرة، بداية الموسم الجاري، لكن إدارة الشارقة ردت بخطاب تطلب فيه مبالغ الشرط الجزائي عن التأخير، مع مهلة لمدة أسبوع من أجل السداد".

واختتمت: "جاء ذلك قبل أن يلجأ النادي الإماراتي إلى لجان فيفا القضائية، الأمر الذي نتج عنه صدور حكم لصالح الشارقة بإقرار الشرط الجزائي، ليطعن النادي السعودي في القرار أمام كاس".