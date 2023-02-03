شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة النصر أمام نظيره الفتح، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الفتح، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

ويرغب النصر السعودي بتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، في محاولة الفوز من أجل مصالحة جماهير الفريق عقب توديع بطولة كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة النصر والفتح بالدوري السعودي

وستنطلق مباراة النصر أمام نظيره الفتح، اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكةالمكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح بدوري روشن السعودي

وسيتم نقل مباراة الفتح أمام نظيره النصر، في دوري روشن السعودي، عبر فضائية SSC1 وsport tv1 portugal.