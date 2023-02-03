شكرا لقرائتكم خبر عن مودريتش يحسم قراره من التوجه إلى الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في الصيف المقبل، مما يمنحه الحق الآن في التوقيع مجانا مع أي فريق، دون الحصول على موافقة الملكي.

وأكدت صحيفة "آس الإسبانية"، أن لوكا مودريتش تلقى مجموعة عروض من السعودية وأمريكا، لترك ريال مدريد في الصيف المقبل.

وتابعت: "وجود كريستيانو رونالدو الزميل السابق لمودريتش، كان من ضمن الإغراءات لنقل اللاعب الكرواتي إلى الدوري السعودي".

وأضافت: "مودريتش كان أمامه فرصة التوقيع على عقد لمدة عامين على الأقل، والحصول على عرض مالي كبير، ولكنه عروض الدوري السعودي والأمريكي، وقرر البقاء مع الملكي لموسم آخر، لأنه يبحث عن التنافسية ويريد مواصلة اللعب على أعلى مستوى بأوروبا".

واختتمت: "اللاعب ينتظر تحرك ريال مدريد في مفاوضات التجديد، حيث تشعر إدارة النادي بالشكر تجاه مودريتش وسلوكه المميز، ولذلك تنوي تلبية رغبة النجم الكرواتي".