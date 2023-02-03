السعودية اليوم / شركات محلية ناشئة في قطاع الأمن السيبراني تلتقي الخبراء والشركات العالمية الرائدة في «وادي السيليكون» بالولايات المتحدة



واشنطن 12 رجب 1444 هـ الموافق 3 فبراير 2023 م واس

نظمت مسرعة الأمن السيبراني إحدى مبادرات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، سلسلة من اللقاءات والفعاليات وورش العمل المتخصصة للشركات المحلية الناشئة المنضمة إلى المسرّعة، وذلك في «وادي السيليكون» بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف اللقاءات إلى تمكين هذه الشركات من الوقوف على أفضل التجارب الناجحة عالمياً في مجال ريادة الأعمال والاستثمار بقطاع الأمن السيبراني، عبر التعرف على أحدث التوجهات المبتكرة والواعدة في القطاع، وتبادل المعرفة العلمية مع الخبراء والمختصين في المجال.

وشمل البرنامج الذي تم تنفيذه على مدى أسبوع في وادي السيليكون التعرف على الشركات العالمية الرائدة في قطاع الأمن السيبراني للاستفادة من خبراتها في التأسيس والنمو والتوسع الاستثماري في القطاع، ولقاء عدد من المؤسسات التعليمية المتخصصة في مجالات البحث والابتكار؛ من ضمنها جامعة ستانفورد وجامعة سان خوسيه، بالإضافة إلى لقاء رواد الأعمال السعوديين العاملين في وادي السيليكون للاطلاع على تجاربهم الناجحة في إنشاء شركات رائدة، والتعرّف على أهم مقوّمات نجاح هذه التجارب.

وتضمن البرنامج الاطلاع على أفضل الأساليب والحلول للتحديات التي تواجه الشركات الناشئة، ومناقشة مجموعة من الموضوعات من بينها إستراتيجيات التعامل المالي بين الشركات، والخطط الحديثة لتسويق المنتجات وجذب العملاء والمستثمرين.

وتأتي مسرعة الأمن السيبراني التي أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع ذراعها التقني الشركة

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واشنطن 12 رجب 1444 هـ الموافق 3 فبراير 2023 م واسنظمت مسرعة الأمن السيبراني إحدى مبادرات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، سلسلة من اللقاءات والفعاليات وورش العمل المتخصصة للشركات المحلية الناشئة المنضمة إلى المسرّعة، وذلك في «وادي السيليكون» بالولايات المتحدة الأمريكية.وتهدف اللقاءات إلى تمكين هذه الشركات من الوقوف على أفضل التجارب الناجحة عالمياً في مجال ريادة الأعمال والاستثمار بقطاع الأمن السيبراني، عبر التعرف على أحدث التوجهات المبتكرة والواعدة في القطاع، وتبادل المعرفة العلمية مع الخبراء والمختصين في المجال.وشمل البرنامج الذي تم تنفيذه على مدى أسبوع في وادي السيليكون التعرف على الشركات العالمية الرائدة في قطاع الأمن السيبراني للاستفادة من خبراتها في التأسيس والنمو والتوسع الاستثماري في القطاع، ولقاء عدد من المؤسسات التعليمية المتخصصة في مجالات البحث والابتكار؛ من ضمنها جامعة ستانفورد وجامعة سان خوسيه، بالإضافة إلى لقاء رواد الأعمال السعوديين العاملين في وادي السيليكون للاطلاع على تجاربهم الناجحة في إنشاء شركات رائدة، والتعرّف على أهم مقوّمات نجاح هذه التجارب.وتضمن البرنامج الاطلاع على أفضل الأساليب والحلول للتحديات التي تواجه الشركات الناشئة، ومناقشة مجموعة من الموضوعات من بينها إستراتيجيات التعامل المالي بين الشركات، والخطط الحديثة لتسويق المنتجات وجذب العملاء والمستثمرين.وتأتي مسرعة الأمن السيبراني التي أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع ذراعها التقني الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت»، بهدف تنمية قطاع الأمن السيبراني بالمملكة عبر دعم الشركات الناشئة محلياً، وتشجيع الابتكار لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية، وتطوير أعمال هذه الشركات من خلال التدريب وتوفير البيئة الداعمة والملائمة، والمتابعة والتقييم الدوري.// انتهى //01:40ت م0003

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شركات محلية ناشئة في قطاع الأمن السيبراني تلتقي الخبراء والشركات العالمية الرائدة في «وادي السيليكون» بالولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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