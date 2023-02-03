شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من نجم التعاون عقب الفوز أمام الباطن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام حسن العمري لاعب فريق التعاون، بالتعليق على فوز فريقه أمام نظيره الباطن، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ونجح التعاون من الفوز أمام نظيره الباطن، بهدف نظيف دون رد، ضمن مؤتمر الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي.

وتحدث العمري عقب اللقاء: حققنا 3 نقاط مهمة أمام الباطن، خصوصا أننا لعبنا بنقص عددي بعد طرد نايف هزازي مع نهاية الشوط الأول، واللاعبون كانوا رجالا وظهروا بشخصية قوية في مباراة اليوم، وإن شاء الله نستمر على هذا المستوى.

وتابع: تعودنا على ظروف النقص والفوز في مثل هذه الظروف، وحصدنا 3 نقاط الذي نعتبرها الأهم في المباراة، ونهديها إلى هزازي الذيخدم الفريق، ولم يقصر، وقدم ما عليه، ودموعه بعد الطرد غالية علينا.

وأتم: لقد ظهرنا بعقلية كبيرة وهذا أهم شيء.. نعم فزنا بنقص عددي أمام الهلال، وواجهنا صعوبة أمامه، والأمر نفس ضد الباطن، حيث لعبوا مكتملين لمدة شوط كامل أمامنا، وخصوصا أنهما خارج أرضنا ولكن فزنا فيهما، وهذا يعطينا دافعا قويا، ونأمل أن يقوينا ذلك مستقبلا.