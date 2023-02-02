السعودية اليوم / مهرجان "عسل جازان" الثامن يشهد عدداً من العروض والفعاليات الثقافية والترفيهية



العيدابي 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

شهد مهرجان عسل جازان الثامن الذي ينظِّمُه فرع وزاره البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة في ساحة المركز الحضاري بمحافظه العيدابي، مساء اليوم، عروضاً ثقافية ومسرحية وفنية وشعبية، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية والترفيهية المصاحبة للمهرجان.

وقدّم مسرح المهرجان المكشوف عدداً من العروض الشيقة الموجّهة للعائلات والأطفال، التي جذبت الزوّار من خلال ما قدمه من عروض، منها عرضاً مسرحياً لفرقة نجوم بيش بعنوان "الدين"، وعرضاً فنياً لفرقة جبال الحشر الشعبية، وعروض الثعابين، إضافة إلى محاضرة أسرية بعنوان " تحديات أسرية ".

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23:59ت م

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