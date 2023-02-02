شكرا لقرائتكم خبر وزير التعليم يكرم 73 طالبا فازوا بجوائز دولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم وزير التعليم يوسف البنيان في مقر الوزارة أمس الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز دولية لعام 2022، والمعلمين والمعلمات والمشرفين الذين كان لهم الأثر في تميزهم؛ من مختلف الإدارات التعليمية؛ إبرازا لمنجزهم وتقديرا لجهودهم وتشريفهم الوطن في المحافل والمنافسات الدولية، بما يسهم في تحفيزهم لتحقيق مزيد من الإنجازات، وبذل مزيد من العطاء، والتقدم والنجاح في المسيرة التعليمية، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية الأمير فيصل بن بندر، وعدد من قيادات الوزارة.

وتضمن الحفل تكريم 45 معلما ومعلمة، في الإدارات التعليمية بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية وعسير والقصيم ومحافظات جدة وينبع والأحساء وصبيا، إلى جانب تكريم 73 طالبا وطالبة ممن أحرزوا جوائز في المحافل والمنافسات الدولية في الأولمبياد العالمي للروبوت «wro»، ومعرض «ISEF» الدولي للعلوم، والأولمبياد الدولي للفيزياء «IPhO»، والأولمبياد الدولي للرياضيات «IMO»، والأولمبياد الدولي للكيمياء «ICHO»، والأولمبياد الدولي للمعلوماتية «IOI»، وأولمبياد مندليف للكيمياء «IMChO» وأولمبياد العلوم الدولي «IJSO»، وبرنامج جلوب البيئي العالمي، والمعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية «ITEX»، وأولمبياد البلقان للرياضيات «BMO»، وأولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين «JBMO»، وأولمبياد البنات الأوروبي للمعلوماتية «EGOI»، وأولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات «APMO»، وأولمبياد آسيا والباسفيك للمعلوماتية «IPMO» والأولمبياد الخليجي للرياضيات «GMO»، والأولمبياد الخليجي للفيزياء «GPhO»، والهاكاثون الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العام، إضافة لمسابقة تحدي القراءة العربي، ومسابقة التحدث باللغة العربية والإلقاء والخطابة، وجائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.

وشهد الحفل معرضا مصاحبا لأبرز منجزات الطلبة الذين شاركوا بها في المنافسات العالمية، وعرضا مرئيا يستعرض إنجازات الطلاب والطالبات الفائزين، إلى جانب كلمة باسم الطلاب والطالبات.

أهم المحافل العالمية

