وزير التعليم يكرم 73 طالبا فازوا بجوائز دولية

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وتضمن الحفل تكريم 45 معلما ومعلمة، في الإدارات التعليمية بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية وعسير والقصيم ومحافظات جدة وينبع والأحساء وصبيا، إلى جانب تكريم 73 طالبا وطالبة ممن أحرزوا جوائز في المحافل والمنافسات الدولية في الأولمبياد العالمي للروبوت «wro»، ومعرض «ISEF» الدولي للعلوم، والأولمبياد الدولي للفيزياء «IPhO»، والأولمبياد الدولي للرياضيات «IMO»، والأولمبياد الدولي للكيمياء «ICHO»، والأولمبياد الدولي للمعلوماتية «IOI»، وأولمبياد مندليف للكيمياء «IMChO» وأولمبياد العلوم الدولي «IJSO»، وبرنامج جلوب البيئي العالمي، والمعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية «ITEX»، وأولمبياد البلقان للرياضيات «BMO»، وأولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين «JBMO»، وأولمبياد البنات الأوروبي للمعلوماتية «EGOI»، وأولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات «APMO»، وأولمبياد آسيا والباسفيك للمعلوماتية «IPMO» والأولمبياد الخليجي للرياضيات «GMO»، والأولمبياد الخليجي للفيزياء «GPhO»، والهاكاثون الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العام، إضافة لمسابقة تحدي القراءة العربي، ومسابقة التحدث باللغة العربية والإلقاء والخطابة، وجائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.وشهد الحفل معرضا مصاحبا لأبرز منجزات الطلبة الذين شاركوا بها في المنافسات العالمية، وعرضا مرئيا يستعرض إنجازات الطلاب والطالبات الفائزين، إلى جانب كلمة باسم الطلاب والطالبات.
أهم المحافل العالمية
- الأولمبياد العالمي للروبوت
- الأولمبياد الدولي للفيزياء
- الأولمبياد الدولي للرياضيات
- الأولمبياد الدولي للكيمياء
- الأولمبياد الدولي للمعلوماتية
- أولمبياد مندليف للكيمياء
- برنامج جلوب البيئي العالمي
- المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات
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