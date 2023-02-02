استطلاع مستقبل التقنيات الرقمية عبر مشاريع الحلول الإبداعية

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وأوضحت رئيسة قسم الإبداع والابتكار بالمركز مزنة الزامل، أن عائدات ألعاب الفيديو في المملكة، تجاوزت مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت نسبتها 41% من 2017 - 2020، مشيرة إلى التطورات المتعلقة في الواقع الممتد والواقع المعزز، والتأثيرات المحيطة بهما وكيفية تأثير عالم الميتافيرس على القطاعات كافة.وأكدت أن الصناعة الإبداعية شهدت تطورا ملحوظا ضمن الاقتصاد العالمي، مبينة أن الاهتمام في مركز «إثراء» يتمحور بشكل كبير حول الابتكار باعتباره الوسط الذي يتم من خلاله توظيف الخيال وتوليد الأفكار لتمكين الصناعة الإبداعية ودعم الاقتصاد الإبداعي، معلنة عن فتح باب التقديم لبرنامج الحلول الإبداعية 2023 ابتداء من 1 فبراير وحتى 12 أبريل.
وبحث المتأهلون للبرنامج خلال جلسة تفاعلية، آليات المشاريع، حيث أسهبت المشاركة جمانة سكلوع، بمشروعها «حساس ما وراء الإطار» بتجربتها الافتراضية لنشر الفن وزيارة المتاحف العالمية بتصورات معنية، أما مشروع فاطمة النعمي، فقد جذب الحضور باعتباره أداة إبداعية تمكن المستخدم من ممارسة تقنيات التتبع ورواية قصص عمليات إنتاج الجداريات إلى جانب توثيق أرشيف صوتي للحصول على تطبيق يعد مرجعا بصريا.
برنامج الحلول الإبداعية
- استقطب منذ انطلاق نسخته الأولى نحو 3000 مبتكر ومبدع.
- اختيار 45 مشاركا منهم لمواصلة رحلة التدريب والإرشاد.
- الوصول في نهاية المطاف إلى تطوير 15 فكرة.
- مشاريع ونماذج عملية عرضت في منصات محلية وعالمية.
- رشحت بعضها لجوائز عالمية مرموقة.
- حصل المشاركون في البرنامج على ورش عمل متخصصة، ودعم مادي.
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