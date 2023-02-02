استطلاع مستقبل التقنيات الرقمية عبر مشاريع الحلول الإبداعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحوذت مشاريع المتأهلين لبرنامج «الحلول الإبداعية» الذي يقيمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) في نسخته الثالثة، على اهتمام العديد من الجهات التي تابعت عن كثب كيفية عمل 10 مشاريع مزودة بالتقنيات الرقمية المطورة، فيما كشف المركز عن ملامح تقرير بحثي قام بإعداده مؤخرا، تضمن تحولات القطاع الثقافي والإبداعي في المملكة الذي وصف الإنتاج المحلي للألعاب بالتواضع أمام المستهلكين السعوديين، حيث تمثل الألعاب المحلية أقل من 1 من ألعاب الفيديو المستهلكة في المملكة.

وأوضحت رئيسة قسم الإبداع والابتكار بالمركز مزنة الزامل، أن عائدات ألعاب الفيديو في المملكة، تجاوزت مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت نسبتها 41% من 2017 - 2020، مشيرة إلى التطورات المتعلقة في الواقع الممتد والواقع المعزز، والتأثيرات المحيطة بهما وكيفية تأثير عالم الميتافيرس على القطاعات كافة.

وأكدت أن الصناعة الإبداعية شهدت تطورا ملحوظا ضمن الاقتصاد العالمي، مبينة أن الاهتمام في مركز «إثراء» يتمحور بشكل كبير حول الابتكار باعتباره الوسط الذي يتم من خلاله توظيف الخيال وتوليد الأفكار لتمكين الصناعة الإبداعية ودعم الاقتصاد الإبداعي، معلنة عن فتح باب التقديم لبرنامج الحلول الإبداعية 2023 ابتداء من 1 فبراير وحتى 12 أبريل.

وبحث المتأهلون للبرنامج خلال جلسة تفاعلية، آليات المشاريع، حيث أسهبت المشاركة جمانة سكلوع، بمشروعها «حساس ما وراء الإطار» بتجربتها الافتراضية لنشر الفن وزيارة المتاحف العالمية بتصورات معنية، أما مشروع فاطمة النعمي، فقد جذب الحضور باعتباره أداة إبداعية تمكن المستخدم من ممارسة تقنيات التتبع ورواية قصص عمليات إنتاج الجداريات إلى جانب توثيق أرشيف صوتي للحصول على تطبيق يعد مرجعا بصريا.

برنامج الحلول الإبداعية

