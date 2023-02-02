10 آلاف رخصة تدريب لطلاب مدارس وجامعة الفيصل

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وتهدف المذكرة إلى تفعيل مبادرة مشتركة بين الطرفين، تمنح بموجبها منسوبي مؤسسة الملك فيصل والجهات التابعة لها - مدارس الملك فيصل وجامعة الفيصل وجامعة عفت ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وجائزة الملك فيصل - 10 آلاف رخصة تدريبية خاصة بطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية، والموظفين على رأس العمل من خلال المسارات التعليمية والتدريبية الالكترونية المرنة، التي يقدمها المركز الوطني للتعليم الالكتروني، عبر المنصة الوطنية للتعليم الالكتروني (FutureX)، حيث ستمكن المسارات ممارسي التعليم والتدريب الالكتروني من منسوبي المؤسسة والجهات التابعة لها للحصول على شهادات احترافية في مجالات متعددة منها: الجودة والتنفيذ المتميز، والموارد البشرية، وإدارة تقنية المعلومات، والإدارة والقيادة، والعلاقات العامة والإعلام الرقمي.كما تشمل المذكرة التعاون في مجال الدراسات والأبحاث وتبادل البيانات، التي بدورها تخدم دراسات المركز الوطني للتعليم الالكتروني، علاوة على تمكين الممارسين المختصين بالتعليم والتدريب الالكتروني في مؤسسة الملك فيصل الخيرية والجهات التابعة لها من خلال الشهادات المهنية الاحترافية، كما تهدف المذكرة إلى إضافة مواد تعليمية في البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح لتعزيز المحتوى الموثوق وإثرائه.
المذكرة تشمل
- تفعيل مبادرة مشتركة بين الطرفين.
- 10 آلاف رخصة تدريبية خاصة بطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية.
- تدريب الموظفين على رأس العمل من خلال المسارات المرنة.
- الحصول على شهادات احترافية في مجالات متعددة منها: الجودة والتنفيذ المتميز، والموارد البشرية، وإدارة تقنية المعلومات.
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