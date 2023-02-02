صالون جامعة جدة الثقافي يناقش تطوير العشوائيات

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وتحدث رئيس غرفة جدة محمد ناغي، عن تطوير العشوائيات والاهتمام بجودة الحياة لسكان مدينة جدة، لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب حلولا أكثر سواء باللوجستيات أو القطاع الخاص، الذي يهدف أن تكون جدة مركز جاذب للسياح من خارج المملكة.وتضمنت فعاليات صالون جامعة جدة الثقافي، معرض «متجري» الذي تقيمه عمادة شؤون الطلاب بالشراكة مع غرفة جدة الذي يحتوي على مشاركات الطلاب والطالبات، في إطار خطة الجامعة التطويرية لتشجيع ودعم الطلاب وحثهم على الاستفادة من الخدمات المقدمة من غرفة جدة لدعم رواد الأعمال.
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