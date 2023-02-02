الطلاق الصامت نهاية غير معلنة للحياة الزوجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الطلاق الصامت نهاية غير معلنة للعلاقة الزوجية، عندما تغيب مشاعر الرحمة والمودة بين الزوجين. ووفقا لمجلس شؤون الأسرة، فالطلاق الصامت حالة يعيش فيها الزوجان مرحلة برود مشاعر، وعزلة منفردة داخل المنزل الواحد.

وحدد المجلس 7 أسباب للطلاق الصامت، منها الرتابة والروتين القاتل للعلاقة، وفقدان الرغبة والشغف في إكمال العلاقة، إلى جانب ضعف الثقة والتواصل الجيد. ووفقا لاستطلاع أجراه المجلس، يرى 43% ممن استطلعت آراؤهم أن الطلاق الصامت هو حالة من الانفصال العاطفي.

وهناك 4 طرق مساندة لتخطي مرحلة العزلة الزوجية، تتضمن: الحصول على استشارة من جهات متخصصة، وتقديم الامتنان بين الزوجين وتقدير الطرف الآخر، إضافة إلى التغاضي عن العيوب وعدم تصيد الأخطاء، وأخيرا عقد جلسات المصارحة والحوار البناء بين الزوجين.

أسباب الطلاق الصامت

اكتشاف صفة غير مناسبة

الرتابة والروتين القاتل للعلاقة

نمو مرحلة الأنانية والمصالح

تباين الأفكار والرؤى بين الزوجين

فقدان الرغبة والشغف في إكمال العلاقة

ضعف الثقة والتواصل الجيد

سيطرة السلبية والتشتت

(استطلاع) ماذا يعني الطلاق الصامت؟

43 % حالة من الانفصال العاطفي

26 % انعدام التواصل بين الزوجين

21 % حل بديل عن الطلاق المعلن

10 % عقاب يتخذه أحد الطرفين