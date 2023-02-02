«إدامة».. منصة لتأمين متطلبات القوات المسلحة من المصانع الوطنية

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وتسعى المنصة إلى تحقيق عدد من أهداف وزارة الدفاع الاستراتيجية والمتمثلة في تحسين كفاءة الإنفاق ودعم وتوطين التصنيع العسكري ورفع الجاهزية والاستدامة للمنظومات القتالية.كما تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي في إجراءات طلبات توطين طلبات الوزارة من قطع الغيار والمواد والإصلاح، ودعم الصناعات الوطنية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية.
وتمكن المنصة، أفرع القوات المسلحة والإدارات المعنية من استعراض معلومات المصانع وأنشطتها، وتقديم طلبات التصنيع، والبحث والتدقيق في بيانات القطع والمواد، ومتابعة عملية التصنيع بشكل آلي من لحظة رفع الطلب وحتى اعتماده والحصول على التقارير وتحليل البيانات.
وقال البياري إن منصة (إدامة) أحد برامج الوزارة الداعمة لتوطين قطاع الصناعات العسكرية، لتحقيق مستهدفاتها من خلال توطين ما يزيد على 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، مفيدا بأن أهمية منصة (إدامة) تكمن في التقاء الجهات المستفيدة في وزارة الدفاع مع المنتجين بقطاع الصناعات المحلية، حيث تعرض متطلبات أفرع القوات المسلحة من قطع الغيار والمواد على المصانع الوطنية.
حضر حفل التدشين وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ورئيس هيئة الإمدادات والتموين بالقوات المسلحة اللواء الركن سعد آل منصر، ورؤساء هيئات الإمدادات والتموين بأفرع القوات المسلحة، ومديرو العموم في وكالة وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح، ومدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وكالة وزارة الدفاع لخدمات التميز صنداح السهلي.
أهداف المنصة
- تحسين كفاءة الإنفاق.
- دعم وتوطين التصنيع العسكري
- رفع الجاهزية والاستدامة للمنظومات القتالية
- تحقيق التحول الرقمي في إجراءات طلبات توطين طلبات الوزارة
- دعم الصناعات الوطنية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة
- استعراض معلومات المصانع وأنشطتها، وتقديم طلبات التصنيع
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