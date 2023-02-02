تدشين مبادرة «امش 30 » لتعزيز الصحة العامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن محافظ الدرب فيصل ابن وريك مساء أمس الأول، فعالية مبادرة المشي تحت شعار «امش 30»، التي تنظمها صحة جازان ممثلة بإدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع الشمالي وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة، وذلك بممشى حديقة المملكة. وهدفت المبادرة التي شارك فيها نحو 30 مشاركا ومشاركة من جميع فئات المجتمع إلى تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي وتعريف الزوار بأهمية فوائد المشي لمدة 30 دقيقة يوميا ورفع معدل الممارسين للمشي للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتعزيز الوعي الصحي. كما تضمنت المبادرة وجود ركن للتوعية بالأمراض المزمنة وأخذ قياسات عشوائية للكشف عن السكر والضغط والأوزان، وإرشادهم بمعدل الأوزان المناسبة لتشجيعهم وحثهم على ممارسة كما تضمنت المبادرة وجود ركن للتوعية بالأمراض المزمنة وأخذ قياسات عشوائية للكشف عن السكر والضغط والأوزان، وإرشادهم بمعدل الأوزان المناسبة لتشجيعهم وحثهم على ممارسة الرياضة بشكل مستمر. أهداف المبادرة





تعزيز الصحة العامة.



نشر ثقافة المشي.



تعريف الزوار بأهمية فوائد المشي لمدة 30 دقيقة يوميا.



رفع معدل الممارسين للمشي للحفاظ على الصحة.



تعزيز الوعي الصحي.



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