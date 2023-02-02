سوء تخزين المكسرات يسبب نمو الفطريات

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ونصحت الهيئة بشراء المكسرات من أماكن موثوقة، وتجنب شرائها من الباعة المتجولين بسبب احتمالية توفر ظروف تخزين سيئة لديهم تسهم في نمو الفطريات مثل السموم الفطرية (الأفلاتوكسين)، لافتة إلى أن السموم الفطرية هي مركبات تنتجها بعض أنواع الفطريات بطريقة طبيعية عند توفر الظروف البيئية المناسبة لنموها مثل درجة حرارة ونسبة رطوبة مناسبة أثناء التخزين، وتعد سموم الأفلاتوكسين من الملوثات الكيميائية التي قد تسبب الأمراض للإنسان عند التعرض لها واستهلاكها.ودعت إلى التخلص من المكسرات التي تظهر عليها الإصابات الحشرية أو آثار القوارض، التي تعد مؤشرات على سوء التخزين والتداول، وقد تسهم بدورها في توفير البيئة المناسبة لنمو الفطريات.
وحثت على شراء المكسرات بكميات مناسبة قدر الحاجة وحفظها داخل أغلفة بلاستيكية جافة محكمة الإغلاق وتحت درجات حرارة منخفضة، ويفضل أن تكون درجات حرارة التجميد أقل من صفر درجة مئوية.
مزايا المكسرات
- تساعد في الحفاظ على صحة القلب والجهاز الهضمي.
- تعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة.
- تحتوي على نسبة عالية من الألياف.
- تحوي نسبة جيدة من الزيوت غير المشبعة.
- تسهم في تعزيز الجهاز المناعي وصحة وسلامة الجلد.
- تحتوي على عدد من مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين (هـ).
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